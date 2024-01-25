Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD angkat bicara terkait pernyataan Jokowi yang memperbolehkan Presiden dan menteri memihak dalam kampanye. Cawapres yang disusung Partai Perindo ini menyerahkan penilain tersebut kepada masyarakat. Mahfud MD mengajak generasi muda untuk menjaga etika dan akhlak karena generasi tanpa etika dan akhlak akan menghancurkan bangsa.

Kontributor: Andres Afandi

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News