Warga Perempuan Israel melakukan protes di Tel Aviv menentang perang di Gaza, Rabu (24/1). Para pengunjuk rasa anti-perang menyerukan penghentian segera permusuhan dan diskusi politik untuk mengakhiri perang di Gaza serta pendudukan jangka panjang di wilayah Palestina. Meski hanya minoritas kecil di masyarakat Israel, seruan untuk mengakhiri perang semakin meningkat.

Unjuk rasa para perempuan ini memblokir jalan raya utama, menyerukan pemerintah untuk segera membebaskan lebih dari 100 sandera yang disandera di Jalur Gaza. Demo perempuan ini merupakan wujud ketidaksenangan terbaru terhadap pemerintah Israel yang dilakukan oleh keluarga para sandera dan pendukung mereka.

Polisi bubarkan demonstran di Jl. Ayalon sebelum massa berkumpul di dekat Kemenhan Israel. Pejabat AS dan Mesir berupaya capai kesepakatan gencatan senjata baru untuk bebaskan sandera.

