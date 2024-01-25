Meluapnya Sungai Batanghari merendam ratusan rumah warga di Desa Pulau Kayu Aro, Sekernan, Kabupaten Muarojambi, Jambi. Ironisnya, tiga RT di wilayah tersebut luput dari bantuan pihak Pemerintah Kabupaten Muarojambi.

Untuk beraktivitas sehari-hari, warga harus melewati jalan yang terendam banjir. Warga kini mengharapkan bantuan makanan dan obat-obatan karena warga mulai diserang penyakit gatal-gatal dan demam.

Reporter: Azhari Sultan

Produser: Kristo Suryokusumo

