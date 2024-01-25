Inilah detik-detik munculnya buaya sepanjang 3 meter yang nyaris menerkam warga di Lasalimu Selatan, Buton, Sulawesi Tenggara. Kemunculan buaya ini menghebohkan warga karena ini merupakan pertama kalinya buaya masuk ke permukiman warga.

Buaya tersebut muncul di daerah tambatan perahu yang berdekatan dengan rumah warga dan menjadi tempat bermain anak-anak. Kemunculan buaya ini direkam oleh warga dan viral di media sosial.

Warga berharap buaya tersebut dapat ditangkap karena sering berkeliaran di laut yang tidak jauh dari permukiman.

Kontributor: Andhy Eba

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

