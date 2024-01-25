Sebuah sepeda motor terbakar saat melintas di Jalan Raya Serang, Tangerang, Banten. Kobaran api yang menyambar selang bensin membuat api membesar dan menghanguskan hampir seluruh badan sepeda motor.

Khawatir membahayakan pengendara yang melintas, warga di lokasi kejadian yang panik mencoba memadamkan api menggunakan air seadanya. Api dapat dipadamkan 15 menit kemudian. Kebakaran terjadi diduga akibat korsleting listrik.

Kontributor: Aimarani

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

