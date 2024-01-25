Salah satu pemeran film porno yang di produksi di Jakarta Selatan sekaligus selebgram Siskaeee tiba di Mapolda Metro Jaya pada Rabu (24/1/2024) malam. Siskaeee dikawal ketat oleh petugas setelah sebelumnya ditangkap di salah satu apartemen di Sleman, Yogyakarta.

Di hadapan wartawan yang hadir, Siskaeee bungkam saat dicecar sejumlah pertanyaan. Siskaeee ditangkap karena telah 2 kali mangkir dari panggilan pemeriksaan sebagai tersangka yang dilayangkan oleh penyidik Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada beberapa waktu lalu.

Kontributor: Denhelmi Sajangbati

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

