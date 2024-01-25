Aktivis Barikade 98 meminta agar masyarakat tidak lupa terhadap belum terungkapnya kasus pelanggaran HAM berat yang menimpa sejumlah aktivis pada tahun 1998. Barikade 98 menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang sudah mengakui adanya 12 kasus pelanggaran HAM berat.

Namun sayangnya, hingga kini belum ada kejelasan tentang tindak lanjut penyelesaian hukuman kepada para pelaku. Para aktivis berharap masyarakat tidak memilih calon pemimpin yang mempunyai catatan kasus HAM berat masa lalu.

Reporter: Rani Stones Sanjaya

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

