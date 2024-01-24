...

Akibat Fenomena El Nino, 4,5 Hektar Hutan Lindung Terbakar di Bogota

Betty Usman, Jurnalis · Rabu 24 Januari 2024 21:30 WIB
Pemadam Kebakaran berusaha mengendalikan kebakaran hutan di perbukitan timur Bogota dan Taman Alam Nasional El Tuparro, saat kenaikan suhu akibat fenomena El Niño. Kebakaran di perbukitan Bogota dapat diatasi dengan bantuan petugas damkar dan drone dengan kamera termal untuk mengidentifikasi titik panas.
 
Pada malam hari, angin mengipasi api sehingga meluas  ke 4,5 hektar area terdampak menyebar ke selatan dan utara perbukitan, kata komandan Fidel Medina dari Damkar Bogota. Perbukitan bagian timur Bogota, kawasan yang dinyatakan sebagai kawasan lindung, di pegunungan timur Kolombia pada ketinggian berkisar antara 2.800 hingga 3.600 mdpl.
 
Kebakaran berdampak pada vegetasi pohon pinus, semak belukar dan jarum pinus yang mudah terbakar. El Tuparro jadi kawasan lindung sejak tahun 1980an dan luasnya 557.000 hektar.

