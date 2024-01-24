...

Angin Kencang dan Hujan Deras Rusak Puluhan Rumah di Mamuju, Sulawesi Barat

Frendy Cristian, Jurnalis · Rabu 24 Januari 2024 14:31 WIB
Angin kencang dan hujan deras yang melanda Mamuju, Sulawesi Barat mengakibatkan puluhan rumah di 3 kelurahan mengalami kerusakan. Peristiwa tersebut membuat sejumlah atap rumah terangkat dan menimbulkan kepanikan diantara warga.
 
Sejumlah baliho calon peserta pemilu juga rusak dan berhamburan di tengah jalan usai terjangan angin kencang. BPBD Mamuju mengimbau warga agar tetap waspada karena kondisi cuaca buruk masih akan terjadi hingga beberapa hari kedepan.
 
Kontributor: Frendy
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

