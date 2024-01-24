Inilah kondisi sejumlah toko di area Blok S Pasar Mobil Kemayoran, Jakarta Pusat pada Rabu (24/1/2024) pagi. Nampak asap sisa kebakaran masih terlihat dari area toko sparepart yang terbakar.

Kobaran api yang cukup hebat akibat banyaknya bahan yang mudah terbakar seperti oli hingga sparepart mobil. Meski tak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai milyaran rupiah.

Kontributor: Rani Stones Sanjaya

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

