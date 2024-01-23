...

IHW Sebut Aksi Boikot Produk Israel Munculkan Kesadaran Beli Produk Lokal

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Selasa 23 Januari 2024 23:00 WIB
A A A
Indonesia Halal Watch (IHW) menyebut aksi boikot produk terafiliasi dengan Israel memunculkan kesadaran masyarakat untuk membeli produk lokal.
 
Hal ini diperoleh dari penelitian respon masyarakat terkait aksi boikot produk terafiliasi dengan Israel sesuai fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 83 Tahun 2023.
 
Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 86,7 persen responden setuju dengan pemboikotan dan 66,1 persen responden mendukung penuh dan 20,6 persen lainnya sangat mendukung fatwa MUI. Sedangkan 12,0 persen responden tidak mendukung fatwa MUI dan 1,3 persen lainnya tidak mendukung sama sekali.
 
IHW menyebut jika boikot terus dilakukan, hal tersebut bisa menjadi awal kebangkitan ekonomi nasional dengan menanamkan kebiasaan memakai produk dalam negeri.
 
Kontributor: Rani Stones Sanjaya
Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

