Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengaku tidak pernah menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye politik.

Mahfud berharap, sikap tersebut dapat ditiru oleh capres dan cawapres yang lain. Mahfud MD juga menyindir sejumlah menteri di kabinet yang aktif berkampanye dengan menggunakan fasilitas negara.

Sebelumnya, Mahfud MD menyatakan siap untuk mundur sebagai Menkopolhukam agar tidak terlibat konflik kepentingan saat Pilpres 2024.

Produser: Hendra Kaswara

(rns)

