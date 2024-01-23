Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan bahwa akan mundur dari Menko Polhukam disaat yang tepat. Hal itu diungkap dalam acara 'Tabrak Prof' di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (23/1).

Sebelumnya, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga mengaku telah berbincang dengan Mahfud dan menyarankan agar mundur dari jabatan Menkopolhukam agar tidak terjadi konflik kepentingan.

Reporter: Riana Rizkia

(rns)

