Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan bahwa akan mundur dari Menko Polhukam disaat yang tepat. Hal itu diungkap dalam acara 'Tabrak Prof' di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (23/1).
Sebelumnya, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga mengaku telah berbincang dengan Mahfud dan menyarankan agar mundur dari jabatan Menkopolhukam agar tidak terjadi konflik kepentingan.
Reporter: Riana Rizkia
