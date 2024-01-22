...

Gareth Bale Hijrah jadi Atlet Golf

Muhammad Fadli Rizal, Jurnalis · Senin 22 Januari 2024 14:10 WIB
Gareth Bale sudah resmi pensiun dari atlet sepakbola pada 9 Januari 2023 silam. Pemain yang pernah memperkuat Tottenham Hotspur, Real Madrid hingga klub Amerika MLS ini memutuskan gantung sepatu di usia 33 tahun.
 
Selama aktif menjadi pemain, Bale banyak bermain sebagai gelandang. Bahkan, ia dijuluki sebagai salah satu pemain sayap terhebat di generasinya, dan salah satu pemain Wales terhebat sepanjang masa.
 
Bale digambarkan sebagai sosok yang memiliki kecepatan luar biasa, umpan silang hebat, kaki kiri hebat, dan kualitas fisik yang luar biasa. Semalam musim 2012-2013, ia menerima penghargaan dari asosiasi pesepakbola profesional sebagai pemain muda terbaik. 
 
Pupularitas, gaji, dan wajahnya yang rupawan membuat rekening banknya penuh. Menurut situs Clutch Points, kekayaan bersih Bale di tahun 2020 diperkirakan mencapai USD125 juta atau Rp1,7 triliun. Sementara menurut Marca, pada 2023 Bale mengantongi kekayaan hingga 145 juta Euro atau setara Rp2,4 triliun.
 
Setelah pensiun dari dunia sepakbola, kini Bale hijrah menjadi atlet golf. Bahkan, dua pekan usai pensiun, Bale langsung ikut turnamen golf dan langsung bersain dengan pro player. Gokil babang Bale.
 
Produser: Muhammad Fadli Rizal

(fru)

