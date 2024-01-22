Seorang siswa kelas 5 SD ditemukan tewas tergantung di kandang sapi milik pamannya. Peristiwa memilukan ini terjadi di Dusun Krajan, Desa Sumberkencono, Wongsorejo, Jawa Timur.

Polisi menyakini ada kejanggalan pada kondisi tubuh korban, jenasah bocah dibawa RSUD Blambangan untuk dioutopsi. Korban selama ini tinggal bersama pamannya, sedangkan orang tuanya bekerja di Surabaya.

Kontributor: Eris Utomo

