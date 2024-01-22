Berkah dirasakan para pekerja pelipat kertas surat suara jelang pesta demokrasi Pemilu 2024. Warga mampu meraup hingga jutaan rupiah hanya dalam beberapa hari kerja dari kegiatan ini.

Ketua KPU Kota Tangerang mengatakan pembagian upah dilakukan secara perkelompok tanpa perwakilan dengan upah bervasiasi tergantung jumlah surat suara yang dikerjakan

Sedikitnya terdapat 800 warga yang dipekerjakan sebagai petugas pelipat surat suara di KPU Kota Tangerang.

