Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3, Mahfud MD menyinggung pernyataan Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto yang menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih mengimpor komoditas pangan.

Mahfud awalnya bertanya kepada Cawapres Nomor Urut 2 Gibran Rakabuming Raka pada debat keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu (21/1/2024).

Menjawab hal ini, Gibran Rakabuming Raka justru berdalih jika Mahfud MD kesal dengan pertanyaan debat yang dilontarkannya.

Kuncinya, kata Gibran, sekarang adalah bagaimana bisa bekerja sama melakukan ekstensifikasi, intensifikasi lahan di tingkat Desa sampai tingkat Nasional secara efektif.

Reporter: Binti Mufarida

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

