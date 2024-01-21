Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD berharap agar sumber daya alam (SDA) dikelola untuk kemakmuran rakyat. Sebab menurutnya sekarang SDA menjadi sumber sengketa antara rakyat dan pemerintah.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu pun menegaskan kerusakan alam untuk mengelola SDA bisa dihindari. Ia pun memberikan 2 kuncinya.

Mahfud kemudian memamerkan dirinya yang memiliki komitmen mengelola lingkungan dengan benar. Hal itu dilakukan saat dirinya duduk sebagai Ketua MK pada 2011 lalu.

Reporter: Jonathan Simanjuntak

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

