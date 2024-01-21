...

Mahfud MD Ingin SDA Tidak Jadi Sumber Sengketa Rakyat dan Pemerintah

Jonathan Simanjuntak, Jurnalis · Minggu 21 Januari 2024 20:36 WIB
Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD berharap agar sumber daya alam (SDA) dikelola untuk kemakmuran rakyat. Sebab menurutnya sekarang SDA menjadi sumber sengketa antara rakyat dan pemerintah.
 
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu pun menegaskan kerusakan alam untuk mengelola SDA bisa dihindari. Ia pun memberikan 2 kuncinya.
 
Mahfud kemudian memamerkan dirinya yang memiliki komitmen mengelola lingkungan dengan benar. Hal itu dilakukan saat dirinya duduk sebagai Ketua MK pada 2011 lalu.
 
