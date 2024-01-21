Momen menarik terjadi, ketika Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut satu, Muhaimin Iskandar menyindir Cawapres nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka dalam debat keempat pilpres. Cak Imin soal putusan 90 di Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan Gibean sebagai cawapres.

Mulainya dalam segmen tanya jawab, panelis menanyakan, bagaiama startegi Cak Imin dengan fenomena Desa yang saat ini banyak ditinggalkan penduduknya.

Terlihat ketika ingin menjawab pertanyaan tersebut Cak Imin, sempat berdiam beberapa detik melihat kertas yang ia bawa di atas podium. Sebelum menjawab dirinya justru menyindir Gibran yang berdiri disamping dia.

Dalam menjawab pertanyaan tersebut, kata Cak Imin pembangunan desa agar tidak ditinggal masyarakat, harus disertai infrastruktur yang memadai.

Setelah diberikan waktu untuk menanggapi, Gibran sempat membahas sindiran Cak Imin yang menyebut penampilannya kali ini lebih rileks dibanding debat pertama yang terlalu tegang

