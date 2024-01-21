Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming menyindir Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar yang membaca catatan saat debat.

Cak imin banyak membaca data catatan saat menjawab pertanyaan tentang perubahan iklim yang mempengaruhi produktivitas pangan.

Tema kali debat ini sendiri mengangkat soal pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Terkait pembangunan berkelanjutan, cawapres akan diuji tentang pandangannya terkait energi dan kebijakan lingkungan.

Kemudian pada tema sumber daya alam dan lingkungan hidup, debat akan menyoroti pendekatan cawapres terhadap pelestarian lingkungan dan konservasi sumber daya alam.

Reporter: Reza Ramadhan

Produser: Reza Ramadhan

