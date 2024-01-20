...

Warga Yaman Demo Setiap Jumat, Kecam Israel Serang Warga Sipil Gaza

Betty Usman, Jurnalis · Sabtu 20 Januari 2024 23:30 WIB
Ribuan warga Yaman di ibu kota Sanaa, berdemonstrasi pada hari Jumat  (19/1). Demo ini sebagai solidaritas pada warga Gaza dan kemarahan terhadap Israel dan AS. Kelompok yang didukung Iran ini telah mengorganisir protes hampir setiap hari Jumat sejak konflik antara Israel dan Hamas meletus pada 7 Oktober.
 
Kelompok Syiah tetap menyerang pelayaran komersial di Laut Merah dan Teluk Aden. Mereka menargetkan kapal-kapal yang memiliki hubungan lemah atau tidak jelas dengan Israel, sehingga membahayakan pelayaran di rute utama perdagangan global.
 
Serangan telah meluas hingga mengenai kapal-kapal yang memiliki hubungan dengan AS. AS dan Inggris merespons dengan menyerang sasaran Houthi di Yaman, mulai minggu lalu.
 
Sumber: APTN
Produser: Betty Usman

(fru)

