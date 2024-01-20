Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani menyatakan cawapres yang diusung partainya Mahfud MD siap dalam menghadapi debat pada 21 Januari 2024 besok.

Hal ini disampaikan Puan di sela kunjungan kerjanya di kota Malang, Jawa Timur.

Puan menambahkan, dirinya meyakini Mahfud MD siap menghadapi debat dengan data-data dan siap menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan.

Kontributor: Deni Irwansyah

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

