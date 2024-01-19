...

Kembali Bermain di Eropa, Jordan Henderson Resmi ke Ajax Amsterdam

Febry Rachadi, Jurnalis · Jum'at 19 Januari 2024 16:00 WIB
Jordan Henderson resmi bergabung ke klub raksasa Belanda, Ajax Amsterdam. Pemain 33 tahun itu dikontrak Ajax dengan durasi 2,5 tahun
 
Eks kapten Liverpool tersebut memutuskan untuk hengkang dari klub Arab Saudi Al Ettifaq. Henderson akan mengenakan nomer punggung 6 di Ajax. Kini, ia kembali merasakan atmosfer sepakbola di Eropa, setelah hanya enam bulan bermain di Liga Arab Saudi
 
