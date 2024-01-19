Jordan Henderson resmi bergabung ke klub raksasa Belanda, Ajax Amsterdam. Pemain 33 tahun itu dikontrak Ajax dengan durasi 2,5 tahun

Eks kapten Liverpool tersebut memutuskan untuk hengkang dari klub Arab Saudi Al Ettifaq. Henderson akan mengenakan nomer punggung 6 di Ajax. Kini, ia kembali merasakan atmosfer sepakbola di Eropa, setelah hanya enam bulan bermain di Liga Arab Saudi

Produser : Febry Rachadi

(fru)

