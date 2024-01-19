Kondisi bayi perempuan usai dilahirkan di musala Kawasan Cimanggis, Kota Depok berangsur stabil. Bayi perempuan masih menjalani perawatan medis di RS Bhayangkara Brimob, Kelapa Dua.

Dari pemeriksaan tim medis, bayi tersebut mengalami prematur atau kurang dari usia masa kehamilan. Sementara, polisi malsih melakukan pemeriksaan rekaman cctv dan mencari perempuan yang melahirkan bayi tersebut.

Kontributor: Iyungrizki

(fru)

