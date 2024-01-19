Ketua Bapilu PPP Sandiaga Uno fokus mendongkrak suara Ganjar-Mahfud di Jawa Timur. Dalam safari politiknya, Sandiaga Uno menemui pelaku UMKM di Desa Boteng, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik.

Sandiaga Uno juga memperkenalkan sejumlah program unggulan Capres nomor urut 3 Ganjar-Mahfud. Sandiaga Uno menyampaikan memenangkan suara di Jawa Timur menjadi salah satu kunci kemenangan paslon nomor urut 3 Ganjar-Mahfud.

Kontributor: Agus Ismanto

