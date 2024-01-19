...

Jelajah Kuliner Andalan Medan, Alam Ganjar Kepincut Durian!

Reza Ramadhan, Jurnalis · Jum'at 19 Januari 2024 11:00 WIB
Putra capres no urut 3, Alam Ganjar menyempatkan diri mencicipi Duren saat berkunjung ke Medan. Alam datang ke salah satu tempat durian terkenal di Medan, pada Kamis (18/1/2024).
 
Alam terlihat sangat menikmati durian sambil ditemani bersama sejumlah anak muda warga lokal Medan. 
 
Selama di Medan dirinya belajar banyak dan kagum dengan kondisi masyarakat. Terutama generasi muda, kuliner, sejarah hingga budaya peradaban Medan.
 
