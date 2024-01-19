Putra capres no urut 3, Alam Ganjar menyempatkan diri mencicipi Duren saat berkunjung ke Medan. Alam datang ke salah satu tempat durian terkenal di Medan, pada Kamis (18/1/2024).

Alam terlihat sangat menikmati durian sambil ditemani bersama sejumlah anak muda warga lokal Medan.

Selama di Medan dirinya belajar banyak dan kagum dengan kondisi masyarakat. Terutama generasi muda, kuliner, sejarah hingga budaya peradaban Medan.

Reporter: Reza Ramadhan

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News