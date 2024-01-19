...

Momen Alam Ganjar Ditantang Nyanyi Lagu Batak hingga Mabar dengan Pemuda Medan

Reza Ramadhan, Jurnalis · Jum'at 19 Januari 2024 09:15 WIB
Alam  Ganjar suasana malam hari di Medan bersama sejumlah komunitas pemuda pada Rabu (17/1/2024). Dirinya tampak kumpul guyub bersama sejumlah komunitas dan influencer.
 
Sebelum dirinya kembali melanjutkan agenda di malam tersebut, Alam ditahan dan diminta untuk nyanyi bareng music performer yang tengah tampil.
 
Dirinya sempat melantunkan lagu daerah yang berjudul Anak Medan. Seusai nyanyi bareng, Alam tampak bergegas bertemu Komunitas eSports. 
 
Sebelum meninggalkan tempat tersebut, sejumlah masyarakat tampak menunggu dirinya untuk foto bersama. Sebagai CEO Pigmy Team eSports, Alam berdiskusi dan main bersama ratusan peserta yang terdiri dari pemain Mobile Legends dan E Football. 
 
Reporter: Reza Ramadhan
Produser: Reza Ramadhan

