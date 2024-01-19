Alam Ganjar suasana malam hari di Medan bersama sejumlah komunitas pemuda pada Rabu (17/1/2024). Dirinya tampak kumpul guyub bersama sejumlah komunitas dan influencer.

Sebelum dirinya kembali melanjutkan agenda di malam tersebut, Alam ditahan dan diminta untuk nyanyi bareng music performer yang tengah tampil.

Dirinya sempat melantunkan lagu daerah yang berjudul Anak Medan. Seusai nyanyi bareng, Alam tampak bergegas bertemu Komunitas eSports.

Sebelum meninggalkan tempat tersebut, sejumlah masyarakat tampak menunggu dirinya untuk foto bersama. Sebagai CEO Pigmy Team eSports, Alam berdiskusi dan main bersama ratusan peserta yang terdiri dari pemain Mobile Legends dan E Football.

Reporter: Reza Ramadhan

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News