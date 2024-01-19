...

Berkunjung ke Medan, Alam Ganjar Nikmati Kuliner Legendaris hingga Diskusi Bersama Influencer

Reza Ramadhan, Jurnalis · Jum'at 19 Januari 2024 10:00 WIB
Alam Ganjar berkunjung ke Medan pada Raabu (17/1/2024). Ia mengaku senang bisa datang kembali ke Medan. Di sana dirinya mendatangi restoran legendaris di Kota Medan Tip Top.
 
Ia pun juga bertemu dengan influencer Mean di sana. Ia diajak berkeliling untuk melihat bagaimana Restoran Tip Top tersebut dibangun hingga bagaimana proses produksi dari produk unggulan, yakni roti dan kue di tempat tersebut.
 
Para influencer juga sempat berbagi persoalan anak muda kepada Alam.
 
