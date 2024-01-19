Banjir masih merendam 86 desa di Indragiri Hulu, Riau. Jumlah ini setara 75% wilayah di Indragiri Hulu yang terdampak banjir. Banjir terparah terjadi di Desa Rawa Sekip dan Desa Rawa Asri.

Di dua desa ini ketinggian air berkisar setengah meter hingga satu meter lebih. Pemerintah setempat bersama pihak kepolisian mendatangi warga yang masih bertahan di lokasi banjir.

Mereka memberikan bantuan paket sembako kepada masyarakat yang terdampak banjir. Sampai saat ini banjir masih merendam 11 kecamatan dan 6 ribu orang mengungsi.

Reporter: Indra Yosserizal

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News