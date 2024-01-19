Beginilah video amatir warga yang merekam detik-detik angin puting beliung di Bondowoso. Peristiwa ini terjadi pada Kamis (19/1/2024) sore. Akibatny tercatat ada 15 rumah rusak berat, 67 rumah rusak sedang dan 108 rumah rusak ringan.

Puluhan warga juga terpaksa mengungsi ke rumah saudaranya. Hal tersebut karena rumahnya yang rusak tidak bisa ditempati. Mereka juga trauma atas kejadian bencana alam ini

Reporter: Riski Amirul Ahmad

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

