Okezone Updates dibuka dengan berita video viral seorang warga Surabaya yang dipatok Rp29 juta untuk memindahkan tiang listrik yang berada di halaman rumahnya. Sementara di NTT, Dua orang bule nekat membangun tenda di zona merah Gunung Api Lewotobi Laki-Laki yang berdalih ingin mengabadikan momen erupsi

Video menarik lainnya; Juventus mengalahkan Sassuolo di Liga Italia 2023-2024 dengan skor 3-0. Gol bgi Juventus dihasilkan brace Dusan Vlahovic (15', 37') serta Federico Chiesa (89'). Kemenangan itu membawa La Vecchia Signora menempel ketat Inter Milan dengan poin 49 di posisi dua klasemen Liga Italia 2023-2024.

Reporter: Kevin Pakan