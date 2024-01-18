Aktivitas Gunung Lewotobi mengalami peningkatan, pihak PVMBG memperluas radius aman hingga 6 kilometer, Kamis(18/1). Selain terus mengalami erupsi, terekam aktivitas suplai magma baru ke permukaan Gunung Lewotobi.

Perluasan berdampak pada pengosongan 7 Desa di Kecamatan Wulanggitang dan 3 desa di Kecamatan Ile Bura. Gunung Lewotobi masih berstatus awas, sementara jumlah pengungsi berjumlah 6.340 tersebar di 37 posko pengungsian.

Kontributor: Joni Nura

