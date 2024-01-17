Presiden Joko Widodo meresmikan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Nusantara Logistic Hub and Services di Ibu Kota Nusantara, Rabu (17/1). Nusantara Logistic Hub ini merupakan kerjasama sinergi antara Pos Indonesia dengan PT Bina Karya Persero.

Menurut Jokowi, pembangunan ini akan mendukung keberadaan IKN sebagai super hub. Selain itu, Kepala Negara menilai kehadiran perusahaan jasa logistik di IKN sangat-sangat dibutuhkan.

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News