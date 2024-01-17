...

Presiden Jokowi Luncurkan Nusantara Logistik Hub di IKN: Kuatkan Rantai Pasok Domestik

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Rabu 17 Januari 2024 12:24 WIB
Presiden Joko Widodo meresmikan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Nusantara Logistic Hub and Services di Ibu Kota Nusantara, Rabu (17/1). Nusantara Logistic Hub ini merupakan kerjasama sinergi antara Pos Indonesia dengan PT Bina Karya Persero.
 
Menurut Jokowi, pembangunan ini akan mendukung keberadaan IKN sebagai super hub. Selain itu, Kepala Negara menilai kehadiran perusahaan jasa logistik di IKN sangat-sangat dibutuhkan. 
 
Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

