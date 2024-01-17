...

Sepasang Lansia Alami Kecelakaan akibat Alat Peraga Kampanye Viral di Media Sosial

Denhelmi Sajangbati, Jurnalis · Rabu 17 Januari 2024 19:20 WIB
A A A
Sepasang kakek nenek viral di media sosial setelah mengalami kecelakaan akibat tersangkut alat peraga kampanye (APK) di Fly Over Kuningan, Mampang, Jakarta Selatan. Dalam video amatir, nampak sang nenek terkapar dan mendapat luka dipergelangan kaki dan wajah sementara sang kakek harus berjalan tertatih dengan luka dikaki dan wajah.
 
Akibat peristiwa tersebut Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat mendatangi lokasi untuk mengecek pemasangan APK tersebut. Panwaslu akan berkoordinasi dengan Bawaslu dan menindaklanjuti hal tersebut ke partai politik terkait pemasangan APK yang membahayakan pengguna jalan.
 
Kontributor: Denhelmi Sajangbati
Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini