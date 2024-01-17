Sepasang kakek nenek viral di media sosial setelah mengalami kecelakaan akibat tersangkut alat peraga kampanye (APK) di Fly Over Kuningan, Mampang, Jakarta Selatan. Dalam video amatir, nampak sang nenek terkapar dan mendapat luka dipergelangan kaki dan wajah sementara sang kakek harus berjalan tertatih dengan luka dikaki dan wajah.

Akibat peristiwa tersebut Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat mendatangi lokasi untuk mengecek pemasangan APK tersebut. Panwaslu akan berkoordinasi dengan Bawaslu dan menindaklanjuti hal tersebut ke partai politik terkait pemasangan APK yang membahayakan pengguna jalan.

Kontributor: Denhelmi Sajangbati

Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

