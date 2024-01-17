Truk bermuatan baja ringan terguling di Jalan Jembatan Lima, Tambora, Jakarta Barat, Rabu (17/1/2024) siang.

Akibatnya, muatan baja ringan seberat 5 ton tumpah dan berhamburan ke jalan. Insiden terjadi diduga akibat truk hilang kendali karena melintasi jalan yang tidak rata.

Insiden ini membuat arus lalu lintas dari arah Kota Tua menuju Tubagus Angke dan sebaliknya mengalami kemacetan.

