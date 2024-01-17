...

Safari Politik di Manado, Siti Atikoh Jalan Pagi dan Sapa Masyarakat

Ulya Zein, Jurnalis · Rabu 17 Januari 2024 11:28 WIB
Siti Atikoh melakukan safari politik di Manado, Sulawesi Utara, Rabu (17/1). Pukul 07.30 WITA, Atikoh menuju kawasan Megamas, Kecamatan Sario, Sulut. 
 
Atikoh kemudian jalan pagi sambil menyapa masyarakat di Kota Manado, Sulut. Atikoh ditemani istri Ketua DPD PDIP Sulut Olly Dondokambey, Rita Tumuntuan.
 
Kedatangan Atikoh disambut antusias ribuan masyarakat dengan iringan musik bambu. Usai melakukan sambutan, Siti Atikoh kemudian melakukan senam pagi bersama. 
 
Reporter: Ulya Zein
Produser: Akira AW

(fru)

