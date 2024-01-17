Siti Atikoh melakukan safari politik di Manado, Sulawesi Utara, Rabu (17/1). Pukul 07.30 WITA, Atikoh menuju kawasan Megamas, Kecamatan Sario, Sulut.

Atikoh kemudian jalan pagi sambil menyapa masyarakat di Kota Manado, Sulut. Atikoh ditemani istri Ketua DPD PDIP Sulut Olly Dondokambey, Rita Tumuntuan.

Kedatangan Atikoh disambut antusias ribuan masyarakat dengan iringan musik bambu. Usai melakukan sambutan, Siti Atikoh kemudian melakukan senam pagi bersama.

Reporter: Ulya Zein

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News