Presiden Joko Widodo tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Minggu, (14/1/2024) usai melakukan kunjungan ke tiga negara ASEAN, Filipina, Brunei Darussalam dan Vietnam.

Tampak menyambut Presiden yakni Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Turut mendampingi Presiden yaitu Menlu Negeri Retno Marsudi hingga Menteri BUMN Erick Thohir

Dari kunjungan tersebut Jokowi membawa sejumlah kesepakatan kerja sama dan penguatan hubungan bilateral.

Reporter: Reza Ramadhan

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

