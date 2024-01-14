Bayi prematur dan pasien dengan alat bantu hidup termasuk yang berisiko serius di Gaza setelah generator utama kehabisan bahan bakar di sebuah rumah sakit di Deir al-Balah.

Listrik padam di rumah sakit al-Aqsa, menyebabkan ruang ICU dalam kegelapan. Dokter memperingatkan pasien akan segera meninggal jika listrik tidak menyala.

Pemadaman dilakukan karena pasokan bahan bakarnya akan segera habis. Menurut PBB, pengiriman bahan bakar belum juga sampai hingga Jum’at malam (12/1).

Setelah fasilitas jadi gelap, staf tetap mengoperasikan ventilator dan inkubator menggunakan baterai yang diisi tenaga surya pada siang hari.

Namun mereka memperingatkan hal itu hanya akan berlangsung beberapa jam saja. Menurut WHO, 23 RS di Gaza tidak berfungsi, 13 RS lainnya hanya berfungsi sebagian.

