...

Akibat Kekurangan BBM, 36 RS di Gaza Tidak Berfungsi Maksimal

Betty Usman, Jurnalis · Minggu 14 Januari 2024 20:00 WIB
A A A
Bayi prematur dan pasien dengan alat bantu hidup termasuk yang berisiko serius di Gaza setelah generator utama kehabisan bahan bakar di sebuah rumah sakit di Deir al-Balah.
 
Listrik padam di rumah sakit al-Aqsa, menyebabkan ruang ICU dalam kegelapan. Dokter memperingatkan pasien akan segera meninggal jika listrik tidak menyala.
 
Pemadaman dilakukan karena pasokan bahan bakarnya akan segera habis. Menurut PBB, pengiriman bahan bakar belum juga  sampai hingga Jum’at malam (12/1).
 
Setelah fasilitas jadi gelap, staf tetap mengoperasikan ventilator dan inkubator menggunakan baterai yang diisi tenaga surya pada siang hari.
 
Namun mereka memperingatkan hal itu hanya akan berlangsung beberapa jam saja. Menurut WHO, 23 RS di Gaza tidak berfungsi, 13 RS lainnya hanya berfungsi sebagian.
 
Sumber APTN
Produser: Betty Usman

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini