Molor dari Rencana, Proyek Jembatan Mampang di Depok Kembali Dilanjutkan

Iyung Rizki, Jurnalis · Minggu 14 Januari 2024 10:30 WIB
Pembangunan Jembatan Mampang di Jalan Raya Sawangan, Kota Depok molor. Hal tersebut akibat dampak musim hujan yang terjadi belakangan ini. 
 
Pembangunan jembatan tersebut harusnya rampung pada akhir Desember 2023 lalu. Pemkot Depok kemudian mengajujan penambahan waktu akibat faktor tak terduga.
 
Wali Kota Depok, Mohammad Idris menyebut proyek itu molor karena terkendala musim hujan. Pembangunan Jembatan Mampang ini kemudian ditargetkan rampung pada tanggal 16 Februari 2024.
 
Kontributor: Iyung Rizki
Produser: Akira AW

(fru)

