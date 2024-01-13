...

Kawasan Kampung Nelayan Masih Terendam Banjir Air Pasang Laut

Sofyan Firdaus, Jurnalis · Sabtu 13 Januari 2024 23:07 WIB
Banjir air pasang laut masih merendam ratusan rumah di kawasan Kampung Nelayan, Penjaringan, Jakarta Utara hingga Sabtu (13/1/2024) malam. Meski demikian, ketinggian air yang mencapai 40 sentimeter tersebut berangsur surut. Banjir yang tidak kunjung surut ini membuat aktivitas warga terganggu.
 
Menurut warga, banjir rob kali ini tidak bisa diprediksi karena air laut bisa meluap setiap hari ke pemukiman warga. Mereka berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa memberikan solusi agar pemukiman warga tidak lagi terendam banjir rob.
 
Kontributor: Sofyan Firfaus 
Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

