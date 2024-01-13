Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengibaratkan Pemilu 2024 ibarat perang antara Pandawa dan Kurawa. Hasto menambahkan, koalisi partai pendukung Ganjar-Mahfud ibarat Pandawa yang menempatkan kekuasaan pada rakyat dan menyebut koalisi tertentu adalah Kurawa yang menempatkan kekuasaan sebagai kenikmatan. Hasto menegaskan partai politik pendukung Ganjar-Mahfud tetap solid walau ada upaya memecah belah koalisi yang dilakukan oleh pihak lain.

Kontributor: Gunanto Farhan

Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

