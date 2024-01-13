Tokoh masyarakat dan Tim Pemenangan AMIN di Jember, Jawa Timur mengapresiasi gerak cepat kepolisian dalam menangkap pelaku pengancaman penembakan Calon Presiden nomot urut 1, Anies Baswedan. Diketahui, polisi menangkap AWK (23) yang melakukan pengancaman penembakan terhadap Anies Baswedan melalui media sosial TikTok. Baik tokoh masyarakat dan tim pemenangan AMIN di Jember berharap agar aksi ini tidak terulang kembali sehingga Pemilu 2024 bisa berjalan dengan aman dan kondusif.

Kontributor: Bambang Sugiarto

Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News