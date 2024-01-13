Karo Penmas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko memberikan penjelasan tentang pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo soal estafet kepemimpinan yang disampaikannya pada acara Perayaan Ibadah Natal 2023 kemarin. Sejatinya, Kapolri memberikan pesan tentang persatuan dalam keberagaman.

Menurutnya, selain menyampaikan pesan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman, Kapolri juga menyampaikan pesan tentang cooling sistem. Adapun berkaitan estafet kepemimpinan yang dimaksudkan Kapolri merupakan keberlanjutan kepemimpinan sejak dari Presiden RI Pertama, Soekarno hingga Presiden RI Saat ini, Joko Widodo.

Dia menambahkan, keberlanjutan tersebut dari satu pemimpin ke pemimpin lainnya demi mewujudkan pembangunan di Indonesia melalui program-programnya. Maka itu, siapapun calon pemimpin baru harus melanjutkan pembangunan di Indonesia dengan program yang dibawanya.

Reporter : Ari Sandita

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News