Ribuan orang hadiri aksi Hari Global untuk Gaza di depan Kedubes Amerika Serikat. Aksi ini digelar pada Sabtu (13/1/2024) pagi.

Hari ini bertepatan 100 hari sejak 7 Oktober 2023, Zionis Israel memulai invasi. Sekitar 1.391 personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan aksi damai ini.

Peserta aksi tersebut mendorong pemerintah Indonesia tetap mengambil langkah untuk terus mendukung kemerdekaan dari Palestina.

Reporter: Giffar Rivana

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

