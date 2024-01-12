...

Resmi Didatangkan Bayern Munich, Eric Dier Senang Bisa Satu Tim Lagi dengan Harry Kane

Febry Rachadi, Jurnalis · Jum'at 12 Januari 2024 17:00 WIB
Eric Dier resmi bergabung dengan Bayern Munich. Ia didatangkan dari Tottenham Hotspur dengan status pinjaman hingga akhir musim
 
Pemain berusia 29 tahun itu akan mengenakan nomor punggung 15 di klub barunya. Dier mengaku sangat senang bisa bergabung dengan klub raksasa Jerman itu. Dirinya akan bereuni kembali dengan Harry Kane yang sudah pindah lebih dulu ke Bayern
 
