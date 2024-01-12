Timnas Gambia mengalami insiden mengerikan saat berangkat menuju Senegal untuk tampil di Piala Afrika 2023. Kejadian tersebut diabadikan pemain timnas Gambia, Saidy Janko lewat akun Instagram pribadinya.

Pesawat yang mereka tumpangi mengalami masalah teknis. Para pemain merasakan hawa panas di pesawat kecil sewaan tersebut. Bahkan, beberapa pemain mengalami pusing hingga pingsan karena kekurangan oksigen. Beruntung, para pemain dan staf pelatih Timnas Gambia akhirnya berhasil dievakuasi turun dari pesawat.

Gambia tergabung di Grup C Piala Afrika 2023 bersama Senegal, Kamerun, dan Guinea. Piala Afrika 2023 bakal digelar di Pantai Gading pada 13 Januari-11 Februari 2024.

