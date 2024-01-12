...

Ular Sanca Sepanjang 4 Meter Dievakuasi dari Plafon Rumah Warga

Rio Manik, Jurnalis · Jum'at 12 Januari 2024 20:30 WIB
Petugas pemadam kebakaran Sektor Ciracas, Jakarta Timur mengevakuasi seekor ular sanca sepanjang 4 meter yang bersarang di plafon rumah warga. Evakuasi dilakukan dengan sangat berhati - hati lantaran ular yang cukup besar ini sempat melakukan perlawanan.
 
Petugas juga terpaksa memotong dan membongkar sebagian plafon guna memudahkan proses evakuasi. Ular tersebut akhirnya berhasil dievakuasi oleh para petugas dalam waktu hampir 30 menit.
 
Kontributor: Rio Manik 
Produser: Kristo Suryokusumo

