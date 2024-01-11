...

Baliho Ganjar-Mahfud di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Dicoret Orang Tidak Dikenal

Denhelmi Sajangbati, Jurnalis · Kamis 11 Januari 2024 19:00 WIB
Aksi vandalisme pada baliho Ganjar-Mahfud terjadi didepan kantor posko Relawan Presiden Ganjar (PresGan) di Jalan Pangeran Antasari, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 
 
Dari rekaman CCTV posko relawan, seorang pria nampak melakukan perusakan dengan mencoret baliho tersebut. Pelaku tidak menyadari dirinya diawasi dari dalam pagar posko oleh beberapa relawan yang berjaga. Pria tersebut langsung ditangkap oleh relawan yang langsung menanyakan alasan pelaku melakukan aksi vandalisme tersebut.
 
Kontributor: Denhelmi Sajangbati
Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

