Kebakaran Landa Rumah Warga di Setiabudi, Jakarta Selatan

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Kamis 11 Januari 2024 18:15 WIB
Kebakaran melanda kawasan rumah penduduk di Jalan Dr Saharjo, Setiabudi, Jakarta Selatan pda Kamis (11/1/2024) siang. Kebakaran tersebut setidaknya menghanguskan 5 rumah warga. Hingga saat ini api masih membakar bangunan di lokasi. 
 
Sebanyak 22 mobil pemadam kebakaran masih berjibaku melakukan pemadaman api ditengah hujan yang cukup deras. Belum diketahui secara pasti kronologis dan adanya korban jiwa dalam kebakaran itu.
 
Reporter: Arie Dwi Satrio
Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

