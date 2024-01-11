Letusan Gunung Semeru dengan skala cukup besar terpantau kamera CCTV di Desa Oro-Oro Ombo, Lumajang, Jawa Timur, Kamis (11/01). Visual CCTV memperlihatkan kawah Jonggring Saloko menyemburkan material abu vulkanik dan bebatuan dengan tinggi kolom asap mencapai 400 hingga 700 meter dari puncak Gunung.

Dalam 12 jam terakhir, Gunung Semeru terpantau alami 9 kali letusan dengan kekuatan sedang hingga besar. Dari data pos pengamatan seismograf mencatat terjadi 42 kali gempa letusan dengan ampiltudo maksimal 10 hingga 22 milimeter.

Petugas BPBD Kabupaten Lumajang terus mengimbau warga yang bermukim di kaki gunung untuk selalu waspada. Berdasarkan rekomendasi PVMBG, warga dilarang melakukan aktivitas apapun pada radius 13 kilometer dari puncak gunung Semeru dan 500 meter dari sepadan sungai sepanjang 17 kilometer karena berpotensi terjadi perluasan awan panas guguran.

Produser : Febry Rachadi

Reporter : Yayan Nugroho

(mhd)

